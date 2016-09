LEGO Dimensions – Sechs neue Erweiterungs-Packs ab morgen

Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht am Donnerstag, dem 29. September sechs neue LEGO Dimensions Erweiterungs-Packs, die auf den Blockbuster-Franchises Ghostbusters, Adventure Time, Mission Impossible, Harry Potter und Das A-Team basieren. In der neuesten Welle von Erweiterungs-Packs feiern die Kampfarenen ihre Premiere in einem LEGO Videospiel! Die Story Packs vereinen filmbasiertes Gameplay mit einem neuen LEGO Bauerlebnis.

Die brandneuen Battle-Arenen ermöglichen Wettkämpfe, die lokal im geteilten Bild von bis zu vier Spielern ausgetragen werden können. LEGO Minifiguren in den Erweiterungs-Packs haben besondere, goldene Toy Tags, die eine Kampfarena in der Free Play-Abenteuerwelt ihrer jeweiligen Entertainment-Marke freischalten. Jede Kampfarena bietet vier spannende Spielmodi: „Erobere die Flagge“, „Aufgabe“, „Basendresche“ und „Tick, Tack, Boom!“. Jede Arena hat auch ihre eigenen Fallen, Verteidigungen und besonderen Kräfte, die sie einzigartig machen. Die Spieler können gegeneinander antreten oder gemeinsam Kämpfe absolvieren. Zu den Spielerkonstellationen gehören 2 gegen 2, 3 gegen 1 oder ein Spieler gegen die KI des Spiels. Das bedeutet Spaß für die ganze Familie.

Als besonderen Bonus enthalten die LEGO Dimensions Starter Packs für PlayStation 4 für begrenzte Zeit eine exklusive DC Comics Supergirl LEGO Minifigur. Die Supergirl Minifigur ist ein lupenreines Sammlerobjekt und verfügt im Spiel über zahlreiche außergewöhnliche Fähigkeiten, mit denen sie Rätsel lösen und ihre Gegner bekämpfen kann. Sie kann sich zudem in Supergirl Red Lantern verwandeln – mit weiteren Fähigkeiten.

LEGO Dimensions – Ghostbusters & Adventure Time

Fans der Ghostbusters können den Gänsehautfaktor von LEGO Dimensions mit dem Ghostbusters Story Pack erhöhen. Mit dem Pack können die Spieler den Film neu erleben. In sechs actionreichen Leveln helfen die Spieler Abby Yates und ihrem Geisterjägerteam dabei, die Welt vor dem geheimnisvollen, bösen Geist Rowen zu retten. Wird Abby mit ihrem Proton Blaster ausgerüstet, kann sie dank ihrer „Charge Transfer“-Fähigkeit elektrische Ladungen zwischen Leitern übertragen. „Intelligence Access“ hilft ihr beim Lösen von Rätseln. Das Story Pack schaltet auch „Rip“ frei, einen neuen Toy Pad-Modus, durch den die Spieler einen Riss zu einem alternativen Universum öffnen können. In dieser Spiegelwelt können sie Rätsel lösen und Objekte sowie andere Gegenstände im Primäruniversum beeinflussen. Weiter im Pack enthalten sind ein dreifach baubarer Ecto-1, der auch zum Ectozer und dem PerfEcto werden kann, sowie Zhus chinesisches Restaurant, das als Portal auf dem LEGO Toy Pad gebaut werden kann. Abby Yates bietet Zugang zu einer neuen Abenteuerwelt aus dem Ghostbusters-Universum mit eigener Kampfarena.

Im Adventure Time Level Pack, das auf der gleichnamigen Zeichentrickserie von Cartoon Network basiert, helfen die Spieler Finn dem Menschen auf der Suche nach dem Enchiridion. Es gilt, Prinzessin Bubblegum von Finns Heldenqualitäten zu überzeugen. Auf ihrer Reise durch den Forest of Mount Cragdor, die Brain World des Dark Magician und andere Orte bieten die Spieler in diesem exklusiven Level ihren Gegnern die Stirn. Mit einem der vielen besonderen Schwerter Finns können sie Ranken durchtrennen, sich festhaken oder sogar Laserstrahlen umlenken. Das Pack enthält zudem ein 3-in-1-Jakemobile, das zu Snail Dude Jake und Hover Jake umgebaut werden kann. Der 3-in-1-Ancient War Elephant kann als Cosmic Squid und Psychic Submarine neu gebaut werden, um die gegnerischen Reihen zu durchbrechen und knifflige Rätsel zu lösen. Die Spieler können die Abenteuerwelt von Adventure Time freischalten und Freunde in der Kissenwelt-Kampfarena herausfordern.

Fans von Uuh können ihr Spielerlebnis mit dem Adventure Time Team Pack mit der Beulenweltprinzessin und Jake dem Hund erweitern. Wenn es schnell gehen muss, können sie ins Lumpy Car springen oder sich von BMO fahren lassen. Das Lumpy Car kann zum Lumpy Truck oder Lumpy Land Whale umgebaut werden. BMO lässt sich zu DOGMO und SNAKEMO umbauen. In der Adventure Time-Kampfarena lassen sich tolle Fähigkeiten wie „Slurp Access“, „Grapple Swing“ und „Shape Shift“ einsetzen.

LEGO Dimensions – Das A-Team, Mission Impossible & Harry Potter

Im Mission Impossible Level Pack wurde Geheimagent Ethan Hunt hereingelegt. Er soll streng geheimes Material des IMF gestohlen haben und braucht nun die Hilfe der Spieler, um den wahren Schurken zu finden. In diesem fesselnden Level gilt es, die amerikanische Botschaft, das CIA-Hauptquartier und andere Gebäude zu infiltrieren. Dabei können die Spieler Ethans Camera Spectacles als perfekte Tarnung nutzen und mit den Magno Gloves Wände hochklettern. Ist eine schnelle Flucht vonnöten, springt Ethan auf den IMF Scrambler oder in das IMF Sport Car. Die 3-in-1-Fahrzeuge können zum ShockCycle, IMF Covert Jet, IMF Tank und IMF-Splorer umgebaut werden und bieten dann zahlreiche neue Superspion-Fähigkeiten. Ethan Hunt bietet Zugang zu einer Mission Impossible-Abenteuerwelt mit eigener Kampfarena.

Mit dem Harry Potter Team Pack für LEGO Dimensions können Fans der Harry Potter-Reihe die Welt der Zauberer zum Leben erwecken. Mit von der Partie ist ein Duo mit Kultstatus: Harry Potter und Lord Voldemort. Mit Zaubern wie Wingardium Leviosa, Stupor und Expelliarmus kann Harry Rätsel lösen und Todesser abwehren. Als Lord Voldemort steht den Spielern dunkle Magie zur Verfügung. Auf der Reise durch die Abenteuerwelt springen die Spieler auf den Hogwarts-Express oder in das verzauberte Auto. Die 3-in-1-Fahrzeuge können zum Steam Warrior, Soaring Steam Plane, Shark Sub und Monstrous Mouth umgebaut werden und bieten dann Zugriff auf spezielle Angriffe und Superwaffen. Die Spieler können die Harry Potter-Abenteuerwelt freischalten und den Kampf zwischen Gut und Böse in die Arena bringen.

Mit dem Das A-Team Fun Pack kämpfen sich die Spieler als Actionheld B.A. Baracus durch das LEGO Multiversum. Das Mechaniker-Genie des A-Teams mit seinem Irokesenschnitt ist bereit für seinen Einsatz in diesem Abenteuer. Mit B.A. Baracus erhalten die Spieler Zugriff auf die Fähigkeiten „Super Strength“ und „Fix-It“. Zum Lösen schwieriger Rätsel können sie seine besondere Fähigkeit „A-Team Master Build“ und seine Fähigkeit zum Umlenken von Lasern aktivieren. Mit seinem Van erreicht B.A. sein Ziel in Windeseile. Das Fahrzeug kann zum Fool Smasher oder sogar zu The Pain Plane mit verbesserten Fähigkeiten umgebaut werden – vorausgesetzt B.A. überwindet seine Flugangst. B.A. bietet Zugang zur Das A-Team-Abenteuerwelt mit eigener Kampfarena.

Entwickelt von TT Games und veröffentlicht durch Warner Bros. Interactive Entertainment. LEGO Dimensions ist für PlayStation 4- und PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 und Wii U erhältlich.