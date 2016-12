Legacy of Discord: Furious Wings – Deutsche Version im Januar

Der chinesische Publisher YOUZU Interactive hat für sein Action-RPG Legacy of Discord – Furious Wings für iOS und Android eine vollständig lokalisierte Version für den deutschsprachigen Raum angekündigt.

Legacy of Discord – Infos zum Spiel

In Legacy of Discord – Furious Wings können sich die Fans von Actionrollenspielen ab Januar auf packende Echtzeitkämpfe, drei verschiedene und individualisierbare Klassen, eine breite Auswahl an PvE- und PvP-Inhalte sowie eine herausragende Grafik freuen.

Zu den PvE-Inhalten zählen unter anderem eine umfangreiche Story-Kampagne, komplexe Bosskämpfe und ein Herausforderungsmodus. Im PvP messen sich die Spieler in Duellen miteinander, treten mit fünf Freunden im Tower Defense Modus gegen andere Gilden an oder kämpfen im PvP-King-Modus in Echtzeit gegen tausende andere Spieler.

Die Charaktere aus Legacy of Discord – Furious Wings können mit Begleitern, die sie im Kampf unterstützen, Rüstungsteilen und Waffen individualisiert werden. Die ausrüstbaren Wrathwings verleihen ihnen außerdem große Macht und sehen mit ihren einzigartige Models und Animationen sehr beeindruckend aus.

Legacy of Discord – Furious Wings kann kostenlos für iOS und Android heruntergeladen werden. Die deutsche Lokalisierung wird Januar 2017 veröffentlicht.