Landwirtschafts-Simulator 17 – Mods auch auf PS4 und Xbox One!

Die erfolgreiche Landwirtschafts-Simulator-Franchise des unabhängigen Schweizer Entwicklerstudios GIANTS Software konnte mit ihrem beliebten Setting, ihrem unterhaltsamen Gameplay sowie hunderten von authentischen Fahrzeugen bekannter Hersteller bereits Millionen von Spielern begeistern. Im Laufe der Jahre hat sich rund um die Serie zudem eine riesige Spieler-Community zusammengefunden, deren Mitglieder nicht nur im kooperativen Multiplayer des Spiels äußerst aktiv sind, sondern den Landwirtschafts-Simulator auch durch eine riesige Zahl an Mods und neuen Inhalten beständig erweitern.

Landwirtschafts-Simulator 17 – Zum Launch mit Mods auf Konsolen

Bislang waren diese Modifikationen auf die PC-Versionen beschränkt. Hier haben sie maßgeblich zum Erfolg der Serie beigetragen, da sie es den Spielern erlauben, eine riesige Fülle eigener Inhalte ins Spiel zu bringen – inklusive neuer Fahrzeuge, Spielumgebungen, Tiere, Spielmechaniken und vielem mehr. Es ist daher höchste Zeit, dass der Landwirtschafts-Simulator 17 das Modding nun endlich auch auf PlayStation 4 und Xbox One möglich macht. Das Team von GIANTS Software arbeitet zurzeit mit Hochdruck daran, den Spielern rechtzeitig zum Launch des Spiels am 25. Oktober 2016 auf PC und Konsolen kostenlose Mods zum Download zur Verfügung stellen zu können.

„Die PC-Community hat durch das Einbringen von qualitativ hochwertigen Inhalten in den Landwirtschafts-Simulator schon immer einen großen Sinn für Kreativität und riesiges Engagement bewiesen,“ erklärt Thomas Frey von GIANTS Software. „Dieses Jahr werden wir mit der Unterstützung von Sony und Microsoft in der Lage sein, eine Auswahl der besten Mods aus der PC-Community auch für die Konsolen anzubieten. Diese Mods werden vor ihrem Release von uns intern geprüft, um alle für die Konsolen notwendigen Standards zu erfüllen. Wenn PC-Spieler von einer größeren Menge an Mods profitieren, sollen sich auch Konsolen-Besitzer regelmäßig über neue kostenlose Inhalte freuen dürfen. Diese Mods garantieren allen Landwirtschafts-Simulator 17-Fans eine immer wieder erneuerte und optimierte Spielerfahrung.“

Am 25. Oktober 2016 ist es endlich soweit: Der Landwirtschafts-Simulator 17 erobert zeitgleich PC, PlayStation® 4 und Xbox One®!