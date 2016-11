Landwirtschafts-Simulator 17 – Eine Millionen Spieler erreicht

Es ist kein Geheimnis, dass Simulations-Spiele wie Landwirtschafts-Simulator 17 sowas wie einen Kult haben. Und vor allem eben diese Marke von astragon. Deswegen sollte es euch nicht überraschen, dass Entwickler Astragon und der Publisher nun verkünden, dass genau dieses Spiel mehr als eine Millionen Spieler beherbergt. Und das innerhalb eines Monats.

Landwirtschafts-Simulator 17 – Fast doppelt so viele Verkäufe wieder Vorgänger

Dabei konnte sich das Spiel fast doppelt so oft verkaufen wie sein Vorgänger. Innerhalb zwei Jahre konnte sich das Prequel rund 3 Millionen Mal verkaufen. Neben der PC-Fassung gibt es auch eine Umsetzung für PS4 und Xbox One. Entgegen der Erwartung schlagen sich diese beiden Fassungen sehr gut. Vor allem in Deutschland sind die Absatzzahlen sehr gut.