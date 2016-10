Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass ab sofort eine limitierte Sonderedition von Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue im Square Enix Online Store und bei allen gängigen Online-Händlern vorbestellt werden kann. Frühentschlossene erhalten einen exklusiven Anstecker mit einem Motiv, dass die beiden berühmten Helden Mickey Mouse und Sora zeigt.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue – Infos zur Collection

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue erscheint weltweit am 24. Januar 2017 und beinhaltet mit KINGDOM HEARTS 0.2: Birth by Sleep einen spielbaren Ausblick auf KINGDOM HEARTS III sowie KINGDOM HEARTS χ [chi] Back Cover, eine neue Erzählung, welche die mysteriösen Propheten in brandneuen HD-Videoszenen zeigt. Komplettiert wird das Paket von KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance, einer verbesserten HD-Neuauflage des Nintendo-3DS-Hits.

Mit dem unlängst für Mobilgeräte in Europa erschienenen KINGDOM HEARTS UNCHAINED χ, können Spieler erstmals Geschichtselemente aus den Anfängen der Reihe für iOS und Android-Geräte entdecken sowie Elemente aus KINGDOM HEARTS III erleben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe können Spieler ihren eigenen Träger des Schlüsselschwerts entwerfen und in wunderschön stilisierten Disney-Welten Abenteuer erleben, während sie mit einer farbenfrohen Besetzung an unvergesslichen Disney-Charakteren interagieren.

KINGDOM HEARTS UNCHAINED χ wird nur in Englisch verfügbar sein.