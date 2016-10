Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX angekündigt

Square Enix und Disney haben auf der Paris Games Week enthüllt, dass KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX am 31. März 2017 für die PlayStation 4 erscheinen wird.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX – Weitere Infos

Die in HD neu aufgelegte Sammlung KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX bringt sechs beliebte KINGDOM HEARTS-Abenteuer auf die PlayStation 4. In Kombination mit dem bald erscheinenden KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue bietet sie Fans die Gelegenheit, all ihre bisherigen Lieblingsmomente aus der Reihe zum ersten Mal auf einer einzigen Plattform zu erleben.

Hier eine vollständige Liste an Titeln, die enthalten sind:

KINGDOM HEARTS HD 1.5 ReMIX

• KINGDOM HEARTS FINAL MIX

• KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

• KINGDOM HEARTS 358/2 Days (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

KINGDOM HEARTS HD 2.5 ReMIX

• KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

• KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX

• KINGDOM HEARTS Re:coded