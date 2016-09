Killer Instinct: Definitive Edition – Erscheint nächste Woche

Am 27. September erscheint Killer Instinct: Definitive Edition für Xbox One inklusive Killer Instinct Classic, das in diesem Jahr nach der Freigabe durch die Bundesprüfstelle (BPjM) erstmals in Deutschland erhältlich ist.

Die Definitive Edition nimmt euch mit auf Entdeckungsreise in eine fantastische Welt. Zudem bietet sie eine Zusammenstellung aller Inhalte aus Killer Instinct, wie die gesamte Musik, Trailer, Artwork und exklusives Behind-the-Scenes-Material.

Killer Instinct: Definitive Edition – Darauf könnt ihr euch freuen:

26 Charaktere (darunter die Spezial-Figur von Shadow Jago, sowie Gast-Kämpfer Arbiter von Halo und General RAAM von Gears of War) und 20 Level aus Season 1-3. Die Spiele Killer Instinct Classic 1 & 2, den Killer Instinct Original Soundtrack und das Bonus Skin Pack Gold Gargos

Alle 20 dynamischen Kampfarenen und Schauplätze der ersten drei Seasons, die speziell für die Definitive Edition überarbeitet wurden

Ein Kräftemessen in Online Multiplayer Matches oder in den Monatsranglisten der Ligen

Das Spielen im cineastischen Story Mode oder das Trainieren eines Al Kämpfers, der gegen deine Freunde in Shadow Labs kämpft