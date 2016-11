Juggernaut Wars – Update 2.0 erscheint nächste Woche

Der weltweite Publisher My.com kündigt das Update 2.0 für seinen Mobile-Gaming-Hit Juggernaut Wars für den 21. November an. Mit dem Update setzen die Entwickler einen Wunsch der Community um, als Clan gegeneinander in synchronen PvP-Schlachten antreten zu können. Das Update mit den neuen Spielmodi wird am 21. November zeitgleich für Android und iOS veröffentlicht werden.

Juggernaut Wars – Weitere Infos zum Update

Im Clan PvP-Modus können die besten Clans tolle Belohnungen gewinnen, was jedoch viel Koordination zwischen den Clan-Führern und den Clan-Mitgliedern bedarf. Unterteilt in Angriffs- und Verteidigungsphasen, werden die Fähigkeiten des Clans auf ein Höchstmaß getestet. Die Herausforderung besteht darin, eine angemessene Verteidigung aufzubauen, aber dennoch genügend Leute für den Angriff auf die Rivalen übrig zu haben. Spieler können sich ab sofort auf die Clan-Kriege vorbereiten. Ein Clan darf sich keine Fehler und keine Schwachstelle erlauben, wenn er zur Spitze gehören will und die Belohnung einkassieren möchte.

Im neuen synchronen 1-vs.-1 PvP-Modus treten die Spieler in Echtzeit gegeneinander an. Noch bevor der Kampf startet, nehmen Spieler eine taktische Duellsituation ein und wählen die Helden für jedes Team aus, einer nach dem anderen. Beide Spieler können die Heldenauswahl des jeweiligen Kontrahenten sehen, daher gilt es den besten Kämpfer für diese Situation auszuwählen. Es ist dabei wichtig, den richtigen Gegenangriff zu wählen und dabei die geheime Waffe bis zum Schluss aufzuheben. Der Spieler muss dabei die Helden und ihre Fähigkeiten in und auswendig kennen und dem Gegner immer einen Schritt voraus sein.

In Juggernaut Wars bereisen Spieler die faszinierende Welt von Haradan – eine Welt, die Spieler aus dem Juggernaut Wars-Vorgänger Juggernaut: Revenge of Sovering, das Trend-RPG von 2012 mit mehreren Millionen Downloads, bereits kennen. Haradan wurde ins Chaos gestürzt und ein zerstörerischer Bürgerkrieg hat die beiden Fraktionen, die Liga und die Kohorte, weiter gespalten. Der Herrscher der letzten Stadt, in der noch Frieden herrschte, ist unter gewalttätigen und verdächtigen Umständen verschwunden. In den Wäldern und Ödländern lauern bereits zu viele Plünderer und niemand außer dem Heldenteam des Spielers kann herausfinden, was sich hinter den mysteriösen Geschehnissen verbirgt. Die bevorstehenden Kämpfe erfordern Scharfsinn und Schnelligkeit, um letztendlich die Ordnung in Haradan wieder herzustellen.