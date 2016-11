Juggernaut Wars – Umfangreiches Update veröffentlicht

Der internationale Publisher My.com veröffentlich heute das umfangreichste Update für Juggernaut Wars seit dem Launch des Mobile-Hits. Das Update 2.0 führt zwei brandneue Spielmodi ein, die das Spielerlebnis um spannende Facetten wie Clan-Kämpfe erweitern. Die Entwickler haben sich dem Feedback der Community angenommen und größere Belohnungen auf Kämpfe untereinander ausgesetzt, sowie 1on1-Kämpfe in Echtzeit eingeführt. Neue Modi, neue Helden, mehr Action für Clans – nie gab es einen besseren Zeitpunkt, um sich auf eine Reise voller Abenteuer in Haradan zu begeben. Das Update 2.0 ist ab heute für alle Android- und iOS-Geräte verfügbar.

Juggernaut Wars – Infos zum Update

Ab sofort wird es riesige PvP-Schlachten unter Clans geben, die wöchentlich zu bestimmten Zeiten starten. In der kurzen Vorbereitungszeit gilt es, die Truppen seines Clans zu mobilisieren. In den folgenden Angriffs- und Verteidigungsphasen werden Teamwork, Streitkräfte und Ressourcen der antretenden Clans auf die Probe gestellt. Es gilt, sowohl eine solide Verteidigung aufzustellen, gleichzeitig aber genug Einheiten für einen Gegenschlag einzuplanen. Dieses System ist etwas völlig neues für die Clans von Juggernaut Wars und macht Absprachen unter Mitgliedern ab sofort unabdingbar – denn Kommunikation ist der Schlüssel zum Sieg.

Aber auch für Einzelkämpfer bringt das Update 2.0 mit dem Echtzeit-PvP Modus eine spannende Neuerung. In diesem Modus ist schon Taktik gefordert, bevor die Einheiten überhaupt das Schlachtfeld betreten, denn die Spieler sehen die abwechselnde Heldenwahl des jeweils anderen Spielers. Dadurch können sie ihr Team der Wahl des Gegners anpassen und notfalls noch mit einer Wildcard den Spieß umdrehen. Je besser ein Spieler ist, desto schneller wird er in diesem Modus dank den vielen Belohnungen vorankommen.

PvE-Spieler kommen währenddessen in den neuen Kapiteln der Kampagne auf ihre Kosten. Mit ihren bewährten Helden begeben sie sich auf die Mission, entführte Mitglieder des Königshauses zu befreien und den Frieden in Haradan wieder herzustellen. Außerdem sind ab heute die Schwarze Hexe ´Wolche´ und der Nekromant ´Khardur´ verfügbar, welche der abwechslungsreichen Liste von Helden zwei tödliche Charaktere hinzufügen.

In Juggernaut Wars bereisen Spieler die faszinierende Welt von Haradan – eine Welt, die Spieler aus dem Juggernaut Wars-Vorgänger Juggernaut: Revenge of Sovering, das Trend-RPG von 2012 mit mehreren Millionen Downloads, bereits kennen. Haradan wurde ins Chaos gestürzt und ein zerstörerischer Bürgerkrieg hat die beiden Fraktionen, die Liga und die Kohorte, weiter gespalten. Der Herrscher der letzten Stadt, in der noch Frieden herrschte, ist unter gewalttätigen und verdächtigen Umständen verschwunden. In den Wäldern und Ödländern lauern bereits viele Plünderer und niemand außer dem Heldenteam des Spielers kann herausfinden, was sich hinter den mysteriösen Geschehnissen verbirgt. Die bevorstehenden Kämpfe erfordern Scharfsinn und Schnelligkeit, um letztendlich die Ordnung in Haradan wieder herzustellen.