Iron Harvest – KING Art Games kündigt neues RTS an

Der deutsche Entwickler KING Art Games und Concept Artist Jakub Różalski kündigen heute Iron Harvest an, ein neues Echtzeit-Strategiespiel für PlayStation 4, Xbox One und PC. Schauplatz des Spiels ist die Welt von 1920+, eine alternative Version unserer eigenen Welt, in der die Menschheit, getrieben von der Faszination für Technologie, Motoren und Eisen, mächtige laufende Maschinen erfunden hat. Einst dienten sie als Waffen im großen Krieg, nun sind sie Teil des täglichen Lebens geworden.

Iron Harvest – Weitere Infos

In Iron Harvest kämpfen verschiedene Fraktionen um die Macht, während geheime Kräfte aus dem Untergrund versuchen, Europa zu destabilisieren und die Welt erneut in Flammen aufgehen zu lassen.

Die Welt 1920+ wurde von dem polnischen Künstler Jakub Różalski erschaffen, der sich mit seinen wunderschönen Artworks im Stil der alten Meister eine große Fangemeinde aufbauen konnte.

„Wir lieben Spiele wie Company of Heroes oder Men at War und wollten ein ähnliches Spielprinzip in Jakubs wunderbarer Welt umsetzen“, sagt Jan Theysen von KING Art Games. „Spieler führen heldenhafte Charaktere, Mechs und Soldaten in epische Schlachten, die auf offenen Sandbox-Maps stattfinden.“

Das Spiel befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase, der Release ist für 2018 geplant.