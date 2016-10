Hybrid Wars Test online!

Nachdem sich Wargaming einen Namen mit Free-to-Play-Spielen gemacht hat, setzt man neuerdings auch auf das gute, alte Vollpreis-Modell. Mit Master of Orion hat dies begonnen und vor wenigen Wochen erschien Hybrid Wars. Dabei handelt es sich um einen Twin-Stick-Shooter der alten Schule, der es mit Genre-Königen wie Geometry Wars 3 oder Assault Android Cactus aufnehmen will. Ob das klappt, verrate ich euch in den nachfolgenden Zeilen!

