Entwickler Guerrilla Games hat ein zweites Projekt, das neben Horizon: Zero Dawn entstand, zugunsten des Titels abgebrochen. Das hat Game Director Mathijs de Jonge in der neuesten Ausgabe der Game Informer verraten.

Horizon: Zero Dawn – War es Killzone, das abgebrochen wurde?

Tatsächlich habe man sogar an zwei Prototypen für neue Spiele gearbeitet, die sechs Monate später in die Produktion gehen sollten. Eines davon war eben Horizon: Zero Dawn. Das andere ein unangekündigtes Spiel. Dabei hatte man über 30 Ideen, die man hatte. Am Ende entschied man sich jedoch für Horizon.

„Wir haben mit einem kleinen Team angefangen, das die Konzepte der Ideen ausloten sollte und was es bedeuten würde, diese zu entwickeln,“ erklärt de Jonge. „An einem Punkt haben wir zwei davon ausgewählt, an Prototypen für ein halbes Jahr gearbeitet. Und wir haben Tests mit externen Leuten von Sony gemacht haben, die nicht bei uns im Büro sind, und das Ergebnis war irgendwie ein 50/50 Split.“

Er führt fort: „Wir haben das ganze Feedback daraus in ein Excel-Sheet zusammengefasst. Und es gab diese zwei Graphen: Was begeistert dich am meisten und welcher Titel ist riskanter? Das Projekt, was dabei heraus stach, war eben Horizon.“

„Es war definitiv nicht das am wenigsten riskante [Spiel], aber definitiv eines, wo jeder den Original-Pitch sah und sagte ‚Ja, das sollten wir machen‘,“ fügt Managin Director Hermen Hulst hinzu. „Vielleicht es das ja unglaublich riskant, aber es ist etwas, das so radikal anders ist und so inspirierend wirk, dass es nur wenig Zeit bedurfte, um das Team vom Projekt zu überzeugen. Wir wollten es quasi sofort machen.“

De Jonge führt fort: „Das ist ein Action-RPG. Open World. Wir hatten keinerlei Tools, wie hatten keine Engine, die eine offene Spielwelt unterstützt. Gleichzeitig war es solch ein aufregendes Konzept, also haben wir alle Arbeiten am zweiten Projekt abgebrochen und uns nur auf Horizon konzentriert.“

Während Guerrilla nicht verrät, worum es sich hierbei handelt, so ist sich die Gerüchteküche sicher, dass es Killzone war. Der letzte Ableger der Reihe erschien zum Launch der PS4 im November 2013.

Horizon: Zero Dawn erscheint indes am 03. März 2017 für PlayStation 4 (Pro).

