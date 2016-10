Hitman (2016) – Episode 6: Hokkaido Test online!

Das Season-Finale ist da! Mit Episode 6: Hokkaido ist nun die letzte Episode der ersten Hitman-Season erschienen. Hinter ihr liegt ein Erfolgsmodell, die Episoden-Veröffentlichung hat Agent 47 sehr gut getan. Anders sieht es allerdings auf den ersten Blick in Hokkaido selber aus: Dorthin wird der Agent nämlich eingeliefert, schutzlos ohne seine Waffen und Gadgets, als angeblich kranker Patient. Wir wissen aber natürlich: Krank ist Agent 47 keineswegs, er hat ein klares Ziel vor Augen. Auch in Hokkaido gibt es allerdings wieder viele Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Wir waren bei Square Enix in Hamburg und haben uns daran versucht, einige dieser Wege ausfindig zu machen. Wie die letzte Episode – auch im Vergleich zu ihren Vorgängern – abschneidet, verrät der Test.

Zum Hitman (2016) – Episode 6: Hokkaido Test