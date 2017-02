Hideo Kojima – Vorerst keine Horror-Spiele mehr

Hideo Kojima, die Ikone der Branche, hat bereits mehrfach bewiesen, dass er Horror-Spiele richtig gut umsetzen kann. Doch die wahre Frage ist: Wird er es erneut tun? Und die Antwort darauf lautet wohl: Nein.

Hideo Kojima – Kein Interesse an Horror-Spielen

Dabei verriet er in einem Interview mit den Kollegen von IGN, dass er gegenwärtig kein Verlangen nach einem neuen Horror-Spiel habe. Der Grund: Er selbst ist zu schreckhaft. „Ich lasse mich viel zu leicht erschrecken. Das trifft auf Romane von Alfred Hitchcock und Steven Spielberg gleichermaßen zu. Weil sie so einfach erschrecken, weil ich so einfach zu erschrecken bin, ist es so einfach für uns, etwas zu entwickeln, was gruselig ist, weil wir wissen, was diese Angst hervorruft. Aber der Prozess, also die Vorstellung von solchen terrorisierenden Erlebnissen, bereitet mir Albträume. Das ist der Grund, warum ich vorerst kein Horror-Spiel machen will.“

Trotzdem scheint es als hätte Kojima-san ein Faible für das Genre. Dabei sprach er nämlich, was genau für ihn ein Horror-Spiel ausmacht.

„Ich denke, dass der beste Weg ist, jemanden zu erschrecken, ihn vor eine ungewohnte oder seltsame Situation zu bringen. Ein wenig abstrus, weil sie auf den ersten Blick nicht wissen, was es ist. Wenn du sowas machst, verwirrt es das Gehirn und es wird unerträglich für die Person, die es sieht. Außerdem: Das Unbekannte. Wenn es keinerlei Informationen zu etwas gibt, ist es umso beklemmender. Ein gutes Beispiel ist Bungee Jumping. Wenn du es ein Mal gemacht hast, ist es nie wieder angsteinflößend. Etwas, was man noch nie erlebt hat, bringt die meiste Furcht.

Ein weiteres gutes Beispiel ist das Original Alien [Film]. Jeder kennt das berühmte Design von H.R. Giger heutzutage, aber im Original hast du es für die meiste Zeit nicht gesehen. Du siehst nur kurze, schnelle Szenen, kleine Ausschnitte. Aber du kennst seine Form nicht. Und die Größe ebenso wenig. Bis du es am Ende siehst und dir denkst ‚Oh, es sieht aus wie eine Person. Jemand trägt ein Kostüm‘. Deswegen ist es an diesem Punkt nicht mehr gruselig, aber bis dahin, weil seine Identität unbekannt ist, ist es sehr furchterregend.“

Gegenwärtig arbeitet Kojima an Death Strandig für PlayStation 4, das vermutlich 2018 erscheint. Und dabei handelt es sich nicht um ein Horror-Spiel.

