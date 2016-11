Heroes of the Storm – Varian & Ragnaros als spielbare Helden kommen

Während der Opening Ceremony der BlizzCon 2016 gab Blizzard bekannt, dass zwei neue Helden in Heroes of the Storm verfügbar sein werden. Dabei handelt es sich um den ehemaligen König von Sturmwind, Varian Wrynn, und den Feuerlord Ragnaros.

Heroes of the Storm – Varian ist der erste Multiclass Hero

Varian ist der erste Multiclass-Hero im Spiel. Er kann entweder ein Schild-tragender Krieger oder ein tödlicher Assassine sein. Dabei könnt ihr über die Talente eure Ausrichtung individuell steuern. Der ehemalige König von Sturmwind (in der Warcraft Lore starb er bei der Legion-Invasion von Azeroth) wird nächste Woche auf den PTR aufgespielt.

Ragnaros verfügt natürlich über einige seine Signature-Moves aus World of Warcraft und soll das Schlachtfeld stark beeinflussen können. Dieser Held wird allerdings erst im Dezember folgen.