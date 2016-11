Heroes of the Storm – Änderungen am Party- und Progressions-System

Während des State of the Game Panels zu Heroes of the Storm auf der BlizzCon 2016 hat Blizzard viele, neue Details verkündet. Dabei gingen die Entwickler unter anderem auf das Party- und Progression-System ein.

Heroes of the Storm – Hero League nur noch für Solisten

Während des Panels hieß es, dass viele Spieler die falsche Annahme haben, dass Solisten benachteiligt sind im Vergleich zu Duo-Zockern. Tatsächlich liegt der Vorteil der zuletzt genannten Gruppe bei nur einem Prozent. Dennoch wollen die Entwickler das System ändern. Deswegen wird Hero League in Zukunft nur noch alleine spielbar sein. Dafür wird die Team League mit einer Gruppe aus 2, 3 und 5 Spielern anwählbar sein. Daraus ergeben sich für die Entwickler mehrere Vorteile: Einerseits wird die Hero League ein Modus, in dem es auf persönlichen Skill ankommt. Dagegen wird Team League die Team-Koordination und die Qualität dessen widerspiegeln. Außerdem könne man so das Engagement der Spieler in der Team League erhöhen.

Zudem sprachen die Entwickler über die Map „Haunted Mines“, die vor geraumer Zeit aus dem Kartenpool genommen wurde. Nachdem es maßgebliche Änderungen gab, unter anderem wurden die Golem-Spawns geändert, werde man sie wieder reinbringen. Dazu wurde auch die Mine geändert: Es gibt nun vier statt zwei Eingänge, die Skelette sind fairer platziert und der Boss ist nun zentral. Die Wiederveröffentlichung ist für das Jahresende geplant.

Auch die Charakter-Progression bekommt ein Update. So wird die Progression komplett freigeschaltet und die Anforderungen für ein neues Helden-Level werden gesenkt. Zudem wird der Account-Level an den kumulierten Wert eurer Helden angeglichen. Habt ihr also 5 Helden auf Stufe 10, ist euer Account-Level 50. Zudem wollen die Entwickler bessere Belohnungen für euren Account-Level integrieren.

Und schlussendlich gab es einen Ausblick auf die Zukunft. Dafür plane man Hero Swaps im Draft-Modus, Battleground Playlists, integrierten Voice-Chat, den Party Finder und Clans.