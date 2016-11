Heroes of Incredible Tales – Großes Update bringt Schützen-Klasse

Nexon und NAT Games veröffentlichen heute ein großes Update für das Action RPG Heroes of Incredible Tales (HIT), welches dem Mobile-Spiel die mächtige Bogenschützen-Klasse und neue Begleiter hinzufügt. Das auf der Unreal Engine 4 basierende Fantasy-Beat‘em up bietet eine umwerfende Grafik und wurde weltweit bereits 13 Millionen Mal heruntergeladen. In den ersten 100 Tagen nach Launch kreierten HIT-Fans insgesamt über 4 Millionen Helden und bestanden 5,5 Millionen Etagen des Tower of Trials, was 33,248-mal höher ist, als das höchste Gebäude der Welt.

Heroes of Incredible Tales – Weitere Infos zur neuen Heldin

Entwickelt von dem anerkanntem Designer hinter Lineage II und TERA, erhält HIT mit Lena Trupp zum erstem mal einen Helden der Schützen-Klasse, welcher den Bogen genauso gut meistert wie die Saiten einer Harfe. Lenas Attacken „Whirling Fire“, „Storm Bash“ und „Fatal Pummel“ können einen Pfeilregen über Feinde herablassen, Geschosse gleichzeitig in alle Richtungen abfeuern und Gegner mit verzauberten Klängen ihres tödlichen Gutenachtlieds einschlafen lassen. Lena eignet sich perfekt für Spieler, die Beweglichkeit bevorzugen, da sie von allen in HIT verfügbaren Helden die schnellsten Attacken, Gegenschläge und Tricks ausführt. In der neuen Kampagne können Spieler Lenas wahre Identität entdecken und die Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit lüften.

Ab heute gibt es in HIT auch zwölf neue Pets, die Spieler in ihren Missionen begleiten. Manche von ihnen sind düster und bedrohlich, manche dagegen neckisch oder skurril, aber jeder der Begleiter hat seine eigenen Kräfte, die die Fähigkeiten der Helden verstärken können. Für jede Herausforderung können Spieler unterschiedliche Begleiter mit verschiedenen Helden kombinieren.