Hero Zero – Halloween-Event ab Sonntag

Ab dem 30. Oktober dreht sich in dem kostenlosen Browserspiel Hero Zero alles um die unheimlichste Zeit des Jahres mit Gestalten in gruseligen Kostümen und geschnitzten Kürbisköpfen in den Vorgärten. Kurz gesagt: In Humphreydale ist der Halloween-Wahnsinn ausgebrochen. Neben furchteinflößenden Missionen dürfen sich Helden auch auf schaurig-schöne Grusel-Outfits freuen und sich zusätzlich auf einen fiesen Schurken einstellen. Zudem steht die Tage der beliebte Begleiter „Pumpkin“ für die Spieler im Second Hand Shop bereit. Als wäre das nicht genug, startet am 31. Oktober auf der offiziellen Hero Zero Facebook-Seite ein lustiges Halloween-Gewinnspiel mit der Chance auf einen großartigen Preis.

Hero Zero – Spannende Missionen

Bis einschließlich 05. November dürfen sich Helden auf gruselige Herausforderungen in Hero Zero freuen. Knifflige Zeit-, Kampf- und Fähigkeitsmissionen warten auf mutige Helden. Bewohner des Helden-Städtchens sind verängstigt – von einer Zombieapokalypse in Humphreydale ist die Rede. Bewohner würden gerne einkaufen gehen, doch die Straßen sind mit hungrigen Zombies gefüllt. Zu Halloween ist nicht nur Geisterstunde, sondern auch Gangsterstunde: Spieler haben die Tage also allerhand zu tun.

Hero Zero – Fieser Fastfood-Schurke und Grusel-Items

Spielern wird das Fürchten gelehrt! Ein als Zombie verkleideter Fastfood-Kunde hat eine Geschmacksverstärkerüberdosis und rennt hungrig in der Gegend umher. Sein Ziel: Würzen, Beißen, Essen! Helden werden aufgerufen, diesen gruseligen Kerl aufzuhalten. Doch Vorsicht ist geboten – der Typ ist mit einer Flasche Ketchup bewaffnet! Um nicht gleich erkannt zu werden, stehen Spielern unter anderem Halloween-Masken, -Umhänge, und –Waffen zur Verfügung.

Hero Zero – Halloween-Event

Im Rahmen des Halloween-Events in Humphreydale bittet der kleine Toni die Spieler um tatkräftige Unterstützung. Es gilt, seine geplante Halloweenparty zu retten, da der Lieferant die Süßigkeiten und Dekoartikel für die große Sause an die falsche Adresse geliefert hat. Er hofft nun auf den Einsatz der Helden. Durch das Erfüllen der besonderen Sammelaufgaben gibt es für die Spieler tolle Belohnungen.

Hero Zero – Halloween-Facebook-Aktion mit Gewinnspiel

Ab dem 31. Oktober lohnt es sich ganz besonders, auf der offiziellen Facebook-Seite des Spiels vorbeizuschauen. Mit Grips und ein wenig Glück haben alle Helden die Chance auf einen ganz besonderen Preis. Dem Gewinner winkt ein Geschenk aus dem offiziellen Hero Zero Megastore. Vorbeischauen lohnt sich definitiv.