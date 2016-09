Hearthstone – Yogg-Saron wird endlich generft!

Wenn ihr Yogg-Saron in Hearthstone genauso sehr hasst wie ich, dann gibt es gute Neuigkeiten! Auch Blizzard hat die Problematik erkannt und nerft die Karte. Und damit nicht genug, denn auch andere frustrierende Karten werden mit der Nerfkeule so richtig gebasht.

Hearthstone – Tuskarr Totemic, Rockbiter Weapon und mehr werden schlechter

Fangen wir also mit der kontroversesten Karte des Spiels an. Yogg-Saron, Hope’s End. Diese wurde in der letzten großen Kartenerweiterung „Whispers of the Old Gods“ eingeführt und wirkt einen zufälligen Zauber auf ein zufälliges Ziel für jeden Zauber, den ihr in diesem Match gespielt habt. Klingt bereits nach zu vielen Zufallselementen? Und genau hier liegt das Problem, denn statistisch gesehen war der ausführende Spieler stets im Vorteil, wenn diese Karte gespielt wurde. Und in vielen Fällen konnten eigentlich verlorene Spiele nur deswegen doch noch gewonnen werden. Weil diese „just for fun“-Karte inzwischen auch in großen Turnieren regelmäßig eingesetzt wird und alle Beteiligten frustriert, wird sie geändert.

Wenn Yogg-Saron nun stirbt, zurück zur Hand kommt (durch Shadowstep oder Vanish zum Beispiel) oder gesilenced wird, hört der „Spaß“ an Zaubern sofort auf. Dabei kommentiert Blizzard die Sache folgendermaßen. „Wir haben eine ganze Reihe an Dingen versucht und wir denken, dass dieser Nerf signifikant genug ist, um seine Präsenz zu verringern (vor allem in Turnieren), während es weiterhin eine spaßige Karte für Gelegenheitsspieler bleibt.“

Damit ist es aber längst nicht an Nerfs getan, denn auch Schamanen müssen mit Nerfs rechnen. Zwar bleibt die völlig übermächtige 4 Mana 7/7 Karte unverändert, dafür aber wird „Tuskarr Totemic“ generft. Fortan wird nur noch ein Basis-Totem beschworen. Zudem werden die Mana-Kosten für „Rockbiter Weapon“ erhöht: Von 1 auf 2. Dasselbe geschieht mit der Krieger-Karte „Execute“. „Call of the Wild“ für Jäger wird von 8 auf 9 Mana geändert.

Wenn ihr alle Änderungen sehen wollt, folgt ihr am besten diesem Link.

