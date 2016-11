Hearthstone – Mean Streets of Gadgetzan angekündigt

Während der Opening Ceremony gab Blizzard Entertainment die neueste Karten-Erweiterung zu Hearthstone bekannt. Sie heißt: Mean Streets of Gadgetzan.

Hearthstone – 132 neue Karten mit coolen Konzepten

Wenn die vierte Kartenerweiterung Anfang Dezember 2016 erscheint, bekommt ihr satte 132 neue Karten spendiert. Dabei gibt es drei Fraktionen: Die Grimy Goons, die Assassins of the Jade Lotus und die Kabal. Mit den Fraktionen gibt es je drei Klassen, die mit ihnen verbunden sind und spezielle Karten erhalten. Damit lassen sich völlig neue Spielchen entwickeln, denn die Discover-Mechanik erlaubt es, als Druide beispielsweise Schamanen-Waffen zu bekommen!

Mean Streets of Gadgetzan wird durch den Arena-Modus erwerbbar sein, durch Gold und natürlich auch durch Geld. Seit heute ist auch die Vor-Kauf gestartet, der mit dem Release im Dezember endet. Wie auch zuvor bekommt ihr so 50 Packs und ein Kartenrücken zum Preis von 49,99 Euro.