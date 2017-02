Hearthstone – Leak: Nächste Kartenerweiterung heißt Lost Secrets of Un’Goro

Nachdem Mean Streets of Gadgetzan, die aktuelle Erweiterung für Hearthstone, vielen Spielern auf den Nerv geht, gibt es schon bald Besserung. Nicht nur erscheint ein Patch am Monatsende, sondern im April auch eine neue Kartenerweiterung. Und dabei handelt es sich offenbar um „Lost Secrets of Un’Goro“.

Hearthstone – Sprecherin Lani Minella enthüllt den Titel im Resümee

Dabei hat die Sprecherin Lani Minella, die bereits mehrere Karten eingesprochen hat, die neueste Erweiterung geleaked. Und das vermutlich unabsichtlich! In ihrer CV gibt sie nämlich die Arbeiten an „Lost Secrets of Un’Goro“ an mit dem deutlichen Hinweis „Hearthstone“.

Der Un’Goro Krater ist ein isoliertes Gebiet in der Warcraft-Lore. Dort tummeln sich exotische Pflanzen und Dinosaurier. Zudem diente der Krater einst als Spielplatz für die Titanen. Zu den eingesprochenen Karten gehören übrigens: Golakka Crawler, Pteradactyl, Anklesaur, Hydra, and Brontosaurus.

Ob es sich hierbei um die finalen Namen handelt, ist nicht bekannt. Obwohl Mean Streets bereits eine Kartenerweiterung war, so wird es auch Lost Secrets sein. Der Grund dafür ist simpel: Blizzard hat dies bereits angekündigt. Zudem rotieren gleich drei Sets aus dem Standard-Meta raus (BRM, LOE und TGT), sodass mehr Karten zum Füllen benötigt werden.

Sobald es konkrete Infos gibt, lassen wir es euch wissen.

