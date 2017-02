Hearthstone Global Games – Infos zum Event

Blizzard Entertainment hat heute die ersten Infos zu den ersten Hearthstone Global Games verkündet. Ähnlich wie bei den Nation Wars in Starcraft II treten hier einige Spieler für ihre Nation an.

Hearthstone Global Games – 48 Nationalteams treffen aufeinander

Schon am Anfang der Global Games 2017 treffen 48 Nationalteams online aufeinander. Hier wird sich zeigen, wer in den Finalrunden dieses Jahres wem gegenüberstehen wird. Die Teams treten im Namen ihrer Länder gegeneinander an, um einen Teil des Preispools von 300.000 USD zu gewinnen!

Wenn ihr selbst am Turnier teilnehmen wollt, müsst ihr in einem der 48 berechtigten Länder wohnen (Spoiler: Deutschland gehört dazu). Zudem gibt es einige Regeln, die ihr einhalten bzw. erfüllen müsst – schaut sie euch am besten vorher hier an.

Anschließend gilt es in der Rangliste (Standard-Format) ganz oben mitzuspielen. Der bestplatzierte Spieler jedes Landes bekommt eine direkte Einladung ins Nationalteam. Die anderen drei wählt die Community via Voting.

Im offiziellen Blogpost gibt es noch viele weitere Infos. Wenn ihr mitmacht: Packt also eure Aggro-Shaman-Decks aus bevor sie Ende Februar generft werden.