Half-Life VR – Ist es in Entwicklung?

Nein, es ist nicht Half-Life 3. Wenn wir von Half-Life VR sprechen, dann meinen wir wirklich einen Virtual-Reality-Titel. Und so hat Valve News Network herausgefunden, dass Assets des ersten Ablegers für Experimente in VR benutzt wurden. Zudem wurden die VR-Reste nie entfernt.

Half-Life VR – Anzeichen verdichten sich

Seitdem die Steam VR App „Destinations“ veröffentlicht wurde, haben die Kollegen weiter herumgeschnüffelt. Dabei stießen sie auf ein Project namens HL:VR. Der dort enthaltene Code bezog sich auf die Überreste der ersten Experimente.

Was hat es also mit all der Begeisterung auf sich? Destinations wird ziemlich häufig aktualisiert, zuletzt am 26. September 2016. Der String-Code zu Half-Life VR enthält dabei Verweise auf alle möglichen Waffen und „doodads“. Zudem haben sie die Original-Strings ersetzt, sodass davon auszugehen ist, dass an dem Projekt aktiv gearbeitet wird.

Deutet dies auf einen VR-Ableger von Half-Life hin? Oder ist auch das nur eine Seifenblase, die schon bald platzt?

