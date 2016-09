H1Z1 King of the Kill – Release verschoben, Update stattdessen

Eigentlich sollte heute H1Z1 King of the Kill erscheinen, also wirklich veröffentlicht werden. Doch wie schon so oft bei Daybreak Games musste der Release des Spiels verschoben werden – diesmal sogar weniger als 24 Stunden vor Erscheinungstermin.

H1Z1 King of the Kill – Update statt Release

Stattdessen gibt es ein neues Update für das Standalone von H1Z1. Wann das finale Spiel schlussendlich erscheint, steht erneut in den Sternen. Mit dem neuen Update gibt es eine Generalüberholung der Benutzeroberfläche, eine Twitch-Integration, neue Währungen und vieles mehr.

Wenn ihr euch die umfassenden Änderungen durchlesen wollt, empfehlen wir euch den Post im Community-Hub des Spiels (siehe Quelle).

