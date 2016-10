Gwent: The Witcher Card Game – Anforderungen der Closed Beta

Am gestrigen Abend hat CD Projekt RED die Closed Beta zu Gwent: The Witcher Card Game gestartet. Und wenn ihr interessiert seid, solltet ihr euch auf die unten aufgelisteten Systemanforderungen durchlesen.

Gwent: The Witcher Card Game – Kampagne noch nicht spielbar

Die Beta startet ab sofort auf PC und Xbox One und zu einem späteren Zeitpunkt auch auf PlayStation 4. Während der Beta wir der Einzelspieler-Modus aber nicht spielbar sein. Dafür aber wird Cross-Play zwischen PC und Xbox One von Beginn an unterstützt. Die Probe-Fassung wird im Frühjahr 2017 enden, woraufhin das Spiel offiziell veröffentlicht wird.

Und nun die Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7/8/8.1/10 (64-Bit)

Prozessor: Intel Celeron G1820 | AMD A4-7300

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 730 oder GeForce GT 8800 | AMD Radeon R7 250 oder Radeon HD 4850

Auflösung: Bildschirmauflösung von mindestens 1280 x 720

DirectX: Version 9.0c

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Festplattenspeicher: 4,5 GB freier Festplattenspeicher

Soundkarte: DirectX-kompatible Soundkarte