Guitar Hero Live Supreme Party Edition angekündigt

Activision gibt den Fans in diesem Herbst noch mehr Gründe zum gemeinsamen Abrocken – mit der Guitar Hero Live Supreme Party Edition. Dieses Bundle garantiert Fans von Guitar Hero und Musik-Enthusiasten gleichermaßen viele gemeinsame Stunden voller Spielspaß mit zwei Gitarren-Controllern, der riesigen Auswahl aus über 500 Songs aus verschiedenen Genres und zusätzlichen Bonusinhalten.

Guitar Hero Live Supreme Party Edition – Das ist drin

Guitar Hero Live lässt Familie und Freunde gemeinsam auf die Wohnzimmer-Bühne und vermittelt laut Musikmagazin Rolling Stone „ein beinahe realistisches Gefühl von Rock’n’Roll“.

Die Guitar Hero Live Supreme Party Edition erscheint am Freitag, den 21. Oktober als Bundle mit zwei Gitarren für PlayStation®4 und Xbox One. Guitar Hero Live bietet eine Spielsicht aus der ersten Person, bei der man vor echtem Publikum spielt, das in Echtzeit auf die Performance reagiert. GHTV, das weltweit erste spielbare Musikvideo-Netzwerk, präsentiert thematische Premium-Shows, die dem Musikerlebnis von rhythmusbasierten Spielen einen neuen Dreh verleihen.

Die gefeierte Trackliste enthält Hunderte von Songs, darunter Musik von The Rolling Stones, The Black Keys, Queen, Green Day, Red Hot Chili Peppers, Fall Out Boy, Pearl Jam, Bruno Mars, Weezer, Iggy Pop, Alt-J, Jet, ZZ Top, Rage Against the Machine, Megadeth, The Strokes, Royal Blood, Ed Sheeran, Gary Clark Jr. und vielen mehr. Die komplette Liste ist hier abrufbar: https://www.guitarhero.com/game/artists.