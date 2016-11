Gravity Rush 2 – Goldstatus erreicht!

Nachdem SIE Japan Studio und Project Siren Gravity Rush 2 auf 2017 verschoben haben, gibt es nun gute Neuigkeiten! Der Director des Spiels, Keiichiro Toyama, verkündete den Goldstatus!

Gravity Rush 2 – Ab 18. Januar 2017 für PS4

Und damit kann das Spiel pünktlich am 18. Januar 2017 in Europa und am 19. Januar 2017 in Japan und am 20. Januar in den USA erscheinen. Wie immer werden wir euch pünktlich zum Release einen Test des Spiels bieten.

