Grand Theft Auto V – Können 100 NPCs ein Flugzeug stoppen?

Es gibt Dinge im Leben, die muss man natürlich wissen. Und eine davon ist: Können mehr als 100 NPCs ein Flugzeug in Grand Theft Auto V stoppen?

Grand Theft Auto V – Youtuber RZED findet es heraus

Um das Ziel zu erreichen, hat der Spieler zuerst 25 NPCs, dann 50 und abschließend mehr als 100 hingestellt. Wo? natürlich auf dem Start- und Landefeld am Los Santos Airport. Zusammen mit dem Ingame-Editor ist es möglich, eine ganze Menge an Nichtspieler-Charakteren an einen beliebigen Ort zu stellen.

Und weil wir den Spaß nicht spoilern wollen, solltet ihr euch das Video anschauen!

Link:

Quelle