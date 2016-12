Grand Theft Auto Online – Festive Surprise Weihnachtsboni sind live

Heute Morgen wurde das südliche San Andreas von Schneefall, einem äußerst seltenen Wetterphänomen, heimgesucht (und alle Vorhersagen deuten darauf hin, dass er über das Wochenende und bis Montag anhalten wird). Über die Feiertage wird der Schnee sicher von Blutspuren gezeichnet werden – dank der Veröffentlichung von Juggernaut, einem neuen Gegner-Modus, in dem sich gepanzerte Kolosse und ihre Teams in einem kompromisslosen Kampf um die Vorherrschaft gegenüberstehen. Der Weihnachtsmann in Grand Theft Auto Online mag sein präferiertes Transportmittel haben, ihr aber solltet euch das Comet Retro Custom-Update von Benny’s Original Motor Works holen, um Dasher und Dancer damit vernichtend zu schlagen. Um die festliche Stimmung weiter anzuheizen, verteilt Rockstar Games an alle satte Boni und Geschenke wie etwa doppelte GTA$ & RP sowie Rabatte, Waffen, Outfits und mehr.

JETZT ERHÄLTLICH: DER PFISTER COMET RETRO CUSTOM

Benny arbeitet auch während der Feiertage hart und rechtzeitig zu Weihnachten hat er auch den Pfister Comet neu erfunden. Einst war er ein Statussymbol der Champagner schlürfenden Elite von San Andreas, nun ist er ein robuster, urbaner Rennwagen, der für die wilden Herumtreiber in Los Santos bestens geeignet ist. Macht euch auf den Weg zu Benny’s Original Motor Works oder in eure eigene Tuningwerkstatt in der Firmengarage, um euch noch heute euren eigenen Mörderschlitten zu bauen.

Grand Theft Auto Online – DOPPELTE GTA$ & RP IM NEUEN GEGNER-MODUS: JUGGERNAUT

In Juggernaut, dem neuen adrenalingeladenen Gegner-Modus in GTA Online, treffen Titanen aufeinander. In diesem brutalen Kampf zwischen zwei rivalisierenden Teams ist der Juggernaut einerseits euer größtes Faustpfand, gleichzeitig aber auch die einzige Schwachstelle. Als Angreifer müsst ihr das gegnerische Team flankieren, überrennen und ihren stark gepanzerten Juggernaut ausschalten, um zu gewinnen – und dabei immer euren eigenen beschützen. Falls es euer Team nicht schafft, den gegnerischen Juggernaut innerhalb des Zeitlimits zu erledigen, treten Sudden-Death-Regeln in Kraft und jeder Spieler wird zum Juggernaut. Das Team, das den ersten Kill erzielt, gewinnt. Ihr solltet also aggressiv vorgehen und versuchen, den ersten Treffer zu landen.

Anlässlich der Veröffentlichung von Juggernaut gibt es im neuen Modus bis zum 1. Januar doppelte GTA$ & RP, damit neben rotem Blut auch grüne Scheine regnen. Schmeißt euch in euren Anzug und verbreitet Weihnachtsangst.

SCHNEEFALL, SCHNEEBÄLLE & WEIHNACHTSGESCHENKE

Die Träume von einer weißen Weihnacht sind dank des Schnees, der Los Santos und Blaine County bedeckt, wahr geworden. Der Schneefall soll noch bis in die Abendstunden des 26. Dezembers anhalten. Das heißt nicht nur, dass ihr beschauliche Feiertage in GTA Online verbringen werdet, sondern auch, dass ihr euch mit euren Freunden und Feinden eine gute alte Schneeballschlacht liefern könnt (drückt einfach das Steuerkreuz nach links, um bis zu neun Schneebälle in euer Arsenal aufzunehmen). Der Wetterdienst von Weazel News sagt weitere Schneefälle für das Neujahrswochenende hervor, rät aber allen während der Woche dranzubleiben, um die weiteren Entwicklungen schnellstmöglich mitzubekommen.

Am ersten Weihnachtsfeiertag füllt Rockstar Games die Strümpfe all derer, die sich in GTA Online einloggen, mit einer Einhornmaske und dem weißen Grafikpyjama oder dem blau karierten Pyjama sowie mit genügend Hardware und Munition, um den Platz unter eurem extragroßen Baum zu füllen:

Einhornmaske

Pyjama-Set (entweder weißer Grafikpyjama oder blau karierter Pyjama)

Feuerwerkabschussgerät mit zehn Feuerwerksraketen

Karabiner mit 200 Schuss Munition

Präzisionsgewehr mit 200 Schuss Munition

Schlagring (Standardausführung)

25 Haftbomben

25 Granaten

Fünf Annäherungsminen

Fünf Molotowcocktails

Volle Snacks

Volle Panzerung

Haltet außerdem Ausschau nach einem anderen besonders explosiven Geschenk, wenn ihr euch am Freitag, den 23. Dezember, Samstag, den 24. Dezember, oder Montag, den 26. Dezember, einloggt: dem Feuerwerkabschussgerät mit zehn Feuerwerksraketen sowie einem besonderen Event-Shirt.

50 % GELDBONUS AUF AUSGEWÄHLTE ILLEGALE AKTIVITÄTEN (24. – 25.12.)

Wenn ihr es schon nicht auf die Liste mit den braven Kindern geschafft habt, könnt ihr es auch gleich richtig krachen lassen. Nur an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag gibt es 50 % Bonus auf die folgenden kriminellen Aktivitäten: