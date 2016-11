In diesem Jahr verwandelt sich der Messestand von BILSTEIN auf der Essen Motor Show in die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt. Exklusiv für alle Besucher geht es mit BILSTEIN und Gran Turismo Sport, dem brandneuen Spiel von Sony Interactive Entertainment Deutschland (SIED), auf die Nordschleife. Vier Racing Seats stehen während der gesamten Messe am Stand des Fahrwerkherstellers mit der Nummer B125 in Halle 3.0 bereit – Racefeeling garantiert: Ladies and Gentlemen, start your PlayStation 4!

Gran Turismo Sport – Vom 26. November bis 04. Dezember zocken

„Bei uns dürfen die Besucher vom 26. November bis zum 4. Dezember nicht nur selbst das Steuer in die Hand nehmen, sondern auch an einer besonderen Challenge teilnehmen“, erläutert Florian Hägemann von BILSTEIN, Head of Marketing Aftermarket. Die erlebnisorientierte Markeninszenierung und die Verschmelzung mit virtueller Realität stehen in Essen im Mittelpunkt. Neben dem Audi R8 LMS von Montaplast by Land-Motorsport und dem blaugelben BILSTEIN Mercedes-Benz AMG GT3 vom diesjährigen 24h-Rennen am Nürburgring (präsentiert in der exklusiven Black-Falcon-Box) werden deshalb echte Rennfahrer aus dem Team Black Falcon am Stand zu Gast sein. Genau genommen handelt es sich dabei um Adam Christodoulou (GB), Manuel Metzger (D), den Fahrern des Siegerfahrzeugs vom 24h-Rennen, sowie Yelmer Buurman (NL) und Hubert Haupt (D), den Fahrern des in Essen ausgestellten blau-gelben Schwesterautos vom 24h-Rennen.

Und wie die Gameprofis von Sony Interactive Entertainment Deutschland werden auch sie live die Bestzeiten in den virtuellen Asphalt brennen, die es von den Messegästen zu schlagen gilt. Auf die besten Spieler warten attraktive Tagespreise und ein Gesamtgewinn, der Rennsportfans durchaus begeistern dürfte: eine Sony PlayStation 4, einen Gutschein für den kommenden neuen Gran-Turismo-Teil, weitere PS4 Spiele sowie ein BILSTEIN-VIP-Package zum nächsten 24h-Rennen am Nürburgring. Zoran Roso, Marketing Director bei Sony Interactive Entertainment Deutschland zur Partnerschaft: „BILSTEIN steht für Innovation und High-Tech, ebenso wie PlayStation und Gran Turismo. Wir freuen uns sehr bei diesem herausragenden Partner auf der Essener Motorshow vertreten zu sein und den Besuchern die neueste Version von Gran Turismo Sport präsentieren zu können.“

Wer schon immer einmal auf der Nordschleife Gas geben und das einzigartige BILSTEIN-Fahrgefühl selbst erleben wollte, sollte sich diese einmalige Chance nicht entgehen lassen. Besucher der Essen Motor Show erwartet Nervenkitzel pur: Hat man in einem der vier Rennsitze Platz genommen, die Hände ans Lenkrad und die Füße auf die Pedale gelegt, geht es auch schon direkt los. Die legendäre Strecke ist für BILSTEIN das zweite Wohnzimmer, hier ist der Fahrwerkhersteller zu Hause, prüft seine Produkte und konnte schon zahlreiche Siege einfahren. Nun liegt es an den Messegästen ihr Können auf der Nordschleife unter Beweis zu stellen und sich Spitzenplätze zu sichern. Die realistische Fahrsimulation wird sicherlich nicht nur Motorsport-Fans begeistern.