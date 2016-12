God of War (2017) – Kann von Anfang bis Ende gespielt werden

Nachdem Sony Santa Monica auf der E3 2016 God of War vorstellte, wurde es still um das Spiel. Doch keine Sorge: Die Entwickler waren sehr fleißig am Arbeiten. Wie der Game Director Cory Barlog via Twitter verrät, hat das Spiel einen wichtigen Meilenstein erreicht.

God of War – Arbeiten sind noch lange nicht fertig

Dabei sagte er, dass man den Titel inzwischen von Anfang bis Ende zocken kann. Das heißt aber nicht, dass ihr schon bald mit einem Release rechnen solltet. Auch wenn es keine konkreten Informationen zum Stand der Entwicklung gibt, so können wir aus Erfahrung sagen, dass ein Spiel teilweise schon dann durchspielbar ist, wenn die wichtigsten „Assets“ noch gar nicht erstellt wurden. Unter Assets versteht man Hintergründe, Charaktermodelle und alles, was der Spielwelt Leben einhaucht.

Nichtsdestoweniger ist es durchaus aufregend zu wissen, dass der neueste Ableger bereits vollständig spielbar ist. Und vielleicht wird es ja doch was mit einem Release in 2017!

Link:

Quelle