Ghost Recon Wildlands – Missionen bieten komplette Spielfreiheit

Wenn Ghost Recon Wildlands am 07. März 2017 erscheint, dann wird es sich stark an die echte Welt anlehnen.

Ghost Recon Wildlands – Handlungsfreiheit in Missionen

Nachdem Watch_Dogs 2 nun endlich verfügbar ist, hat Ubisoft offenbar herausgefunden, dass zu Ghost Recon nicht so viele Details verraten wurden. Und so kommt es, dass der französische Publisher und Entwickler nun über die „Freedom of Choice“ (Entscheidungsfreiheit/Handlungsfreiheit) spricht, wenn es um Missionen geht. Im unten angefügten Video seht ihr einen anonymen US Special Operations Agent, der über das Spiel spricht. Ob er in irgendeiner Art und Weise an Ghost Recon Wildlands mitgewirkt hat, ist nicht bekannt.

Sobald es weitere Infos gibt, lassen wir es euch wissen.

Ghost Recon Wildlands – Freedom Of Choice Trailer





