Ghost Recon Wildlands – Mehrere Beta-Phasen geplant

Was ist Ghost Recon Wildlands und wie funktioniert es überhaupt? Wenn auch ihr euch diese Fragen stellt, dann haben wir gute Neuigkeiten. Ubisoft wird nämlich gleich mehrere Beta-Phasen abhalten, um alle Fragen zu klären.

Ghost Recon Wildlands – Erscheint im März 2017

Beim Spiel handelt es sich um einen Open-World-Titel mit persistenter Charakter-Progression. Zudem können Spieler gemeinsam in Squads von bis zu vier Spielern Missionen abschließen. Doch wie sich das Ganze spielt, ist die große Frage. Ist es wie Far Cry nur in Third Person? Oder eher wie The Division? Gibt es eine große Story? Verschiedene Klassen?

Um all das zu beantworten, soll schon Anfang 2017 starten. „Es kann ein revolutionäres Spiel sein und man kann es mit The Division vergleichen, weil es einen ähnlichen Trend verfolgt,“ sagt Yves Guillemot, CEO von Ubisoft. „Wir werden im nächsten Quartal einige offene und geschlossene Beta-Test abhalten, die Spielern die Möglichkeit bieten, herauszufinden, worum es im Spiel geht.“

Zudem sagte er, dass Feedback bisher „exzellent“ gewesen sei und man sehr zuversichtlich an die Sache herangehe.

Link:

Quelle