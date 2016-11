Ghost Recon Wildlands – Farid Bang & KC Rebell sprechen Gangster

Wer ab März in Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands virtuell Drogenbossen in Bolivien nachjagt, der hat die Chance auf vertraute Stimmen zu treffen. Die Sprachaufnahmen des kommenden Military Third-Person-Action-Shooters sind in vollem Gange und mitten drin Farid Bang und KC Rebell, zwei der bedeutendsten Größen der deutschen Rap-Szene. Sie übernehmen Sprechrollen für Mitglieder des Santa Blanca-Kartells, einem mexikanischen Drogenkartell, das im Spiel die gesamte Kokainproduktion Boliviens unter ihre Kontrolle gebracht und das Land in einen Drogenstaat verwandelt hat.

Ghost Recon Wildlands – Weitere Infos

„Es ist uns eine große Freude mit Ubisoft zusammenzuarbeiten“, sagt Ralph M. Jacobs, Manager von Banger Musik. „Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands bietet ein fantastisches Setting, Farid und KC haben nicht lange überlegt und sind in die Sprecherkabinen gestiegen. Wir sind begeistert, dass wir ein Teil dieser großartigen Erfahrung sein werden und bedanken uns bei Ubisoft für diese Zusammenarbeit.“

Auch Benedikt Schüler, Marketing Director Ubisoft GSA, zeigt sich begeistert von der Kooperation: „Farid Bang und KC Rebell sind die perfekte Besetzung für diese Rollen und definitiv eine Bereicherung für Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam an diesem Projekt arbeiten.“

Banger Musik Künstler KC Rebell veröffentlicht am 25. November 2016 sein hocherwartetes neues Album „Abstand“. Seine letzten beiden Alben erreichten beide Platz 1 der Deutschen Album-Charts. Das letzte sogar Goldstatus mit über 100.000 verkauften Tonträgern.

Banger Musik Gründer und einer der bekanntesten Rapper aus Deutschland – Farid Bang ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Nach dem Release von mehreren Nummer-1-Alben und Goldstatus in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeitet Farid Bang aktuell am dritten Teil der „Jung, brutal, gutaussehend“-Reihe mit Kollegah, die 2017 in den Handel kommt.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März 2017 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC.