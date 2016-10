Gears of War – Hollywood-Umsetzung angekündigt

Während Gears of War 4 kommende Woche für PC und Xbox One erscheint, können sich Fans auf einen Kino-Film freuen! Aber bevor ihr euch freut, solltet ihr wissen, dass man hier nicht unbedingt die Story der Spiele nacherzählen wird.

Gears of War – Scott Stuber & Dylan Clark arbeiten am Projekt

Zwar hat Microsoft die Neuigkeit gestern Abend einfach nur nebenbei erwähnt, doch die Kollegen von Variety haben mehr herauskitzeln können. So werden Scott Stuber („Ted and the Kingdom“) und Dylan Clark („Rise of the Planet of the Apes“) das Projekt für Universal Pictures übernehmen.

Ein Film zur Reihe wurde seit Jahren spekuliert, aber erst nachdem man mit Universal auf einen Nenner kam, wurde das Projekt möglich. Rod Fergusson, Mitbegründer von The Coalition, sagte, dass der Film keine Adaption der Spiele sein könnte. „Manche Filmumsetzungen zu Spielen in der Vergangenheit haben versagt, weil sie ein Film für Spieler machen wollten,“ sagte er. „Wenn du diese tolle IP mit tiefgründiger Hintergrundgeschichte und so viel Lore hast, dann kannst du eine Menge daraus machen. Aber wenn du einfach nur nach der Gaming-Gemeinschaft gehst, dann wird es eben kein erfolgreicher Film.“

Zudem sagte Fergusson, dass es toll sei, mit Universal zu arbeiten, weil „sie die Linie finden, in der wir sagen können, dass genug Lore und Kanon gibt, sodass es sich natürlich innerhalb des Universums anfühlt. Währenddessen können wir uns fragen: ‚OK, was macht es zu einem großartigen Film?‘“

Wann der Gears of War Film erscheint, ist derzeit nicht bekannt.

Link:

Quelle