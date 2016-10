Gears of War 4 – Weitere Xbox One S Bundles angekündigt

Wenn Gears of War 4 am 11. Oktober 2016 erscheint, dann werdet ihr nicht nur eines, sondern gleich drei Bundles zur Auswahl haben.

Gears of War 4 – Aller guten Bundles sind drei

Dabei kündigte Microsoft am Wochenende gleich zwei neue Bundles für die Xbox One S an. Zunächst wäre da eine weiße Konsole mit 1 TB HDD und einem passenden Controller sowie dem Spiel. Das zweite Bundle ist exklusiv im Microsoft Store und bei GameStop verfügbar. Diese „Special Edition“ hat ein „deep blue“ Spray und kommt in 500 GB daher.

Außerdem werden beide Editions für eine kurze Zeit digitale Versionen der Gears of War Collection (Xbox 360) verfügen. Zudem wird geraten, dass Interessenten die Angebote vor dem Kauf checken sollen, da es Gears of War 4 entweder physisch oder als Download gibt. GameStop-Bundles etwa enthalten eine physische Disc, die es euch nicht erlaubt, das Spiel auch für Windows 10 via Xbox Play Anywhere zu spielen.

Das Spiel erscheint am 11. Oktober 2016, während die exklusive Special Edition am 01. November 2016 verfügbar sein wird.

