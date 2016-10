Gears of War 4 Test online!

Muskelbepackte Supersoldaten, markige Sprüche und fast schon ekelhaft saftiges Körperteile-Sortieren? Na, kommt es euch bekannt vor? Seit jeher Markenzeichen der Gears of War-Spiele, die über die Jahre eine sehr treue Fangemeinde gewonnen hat. Nun ist bei Gears of War 4 mit The Coalition ein neues Entwicklerteam am Steuer. Und alles wirkt nicht mehr ganz so überproportioniert, nicht mehr ganz so grobschlächtig und mehr rostig quietschend als blutig spritzend. Als Fan seid ihr nun bis ins Mark erschüttert? Keine Bange, auch in Teil vier steckt jede Menge Gears drin. Wie wir darauf kommen, könnt ihr im Test nachlesen.

Zum Gears of War 4 Test