Gears of War 4 – Splitscreen-Koop auf PC, LAN und mehr

Wenn Gears of War 4 am 11. Oktober erscheint, dann kommen sowohl PC- als auch Xbox-One-Spieler in den Genuss des Spiels. Und damit keine Plattform benachteiligt wird, haben sich die Entwickler redlich Mühe gegeben, ein gutes Port auf den PC zu bringen. Dazu nutzen sie einige längst vergessene Techniken!

Gears of War 4 – Splitscreen & LAN

Während eines Gesprächs mit den Kollegen von PC Gamer hat Mike Rayner, Technical Director bei The Coaltion, Details zur PC-Fassung verkündet. Dabei erwähnte er speziell die Unterstützung von Splitscreen Koop. Rayner erklärt, dass die Spieler sich genau das nach der Ultimate Edition im vergangenen Jahr gewünscht haben. Seiner Meinung nach war es „ziemlich schwierig“, diesen Modus auf dem PC zu realisieren, weil es viele technische Herausforderungen gab. Dennoch sei es ein leidenschaftliches Projekt der Fans, deswegen wollte man es unbedingt reinbringen.

Daneben gibt es auch Cross-Play zwischen PC und Xbox One sowie private sowie LAN-Matches.

