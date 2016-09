Gears of War 4 – Pre-Load gestartet

Wenn ihr euch Gears of War 4 digital vorbestellt habt, dann dürft ihr das Spiel ab heute laden!

Gears of War 4 – Download-Größe: 54,6 GB

Dabei sollte euch bewusst sein, dass ein frühzeitiger Beginn durchaus vorteilhaft ist, denn das Spiel wiegt stolze 54,6 GB. Während Xbox-Spieler bereits loslegen dürfen, müssen sich PC-Zocker noch ein wenig gedulden. Der offizielle Twitter-Account von Entwickler The Coalition verspricht „bald“ Infos.

Gears 4 ist der inzwischen zweite Titel für Xbox Play Anywhere, der Cross-Platform-Play ermöglicht. Bislang bietet dies nur Forza Horizon 3. Und auch dort startete der Pre-Load etwas später – allerdings nur wenige Tage.

Gears of War 4 erscheint am 07. Oktober 2016 für Ultimate Edition Besitzer, während der Titel selbst am 11. Oktober erscheint.

