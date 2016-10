Gears of War 4 – Neue Maps schon morgen!

Wenn ihr euch neue Maps für Gears of War 4 wünscht – ab morgen gibt es sie! So kündigten The Coalition und Microsoft am Wochenende das erste DLC-Pack für den Shooter an. Dabei erwarten euch zwei neue Karten.

Gears of War 4 – Maps sind kostenlos!

Dabei halten die Entwickler ihr Versprechen und bieten die zwei Karten kostenlos an. Und auch alle weiteren, die in den nächsten Monaten erscheinen. Bei den neuen handelt es sich um die „zwei beliebtesten Legacy Maps – Checkout und Drydock“. Diese lassen sich im Horde Mode und Versus Multiplayer zocken.

Wenn ihr den Season Pass habt, gibt es die Maps am 01. November 2016 im Rahmen der Early Access Developer Playlist. Sofern ihr keinen Season Pass besitzt, müsst ihr euch bis zum 08. November 2016 gedulden.

