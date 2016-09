Gears of War 4 – Kostenlos beim Kauf einer Nvidia-Grafikkarte

Wer das mit Spannung erwartete Gears of War 4 flüssig in 4K-Auflösung zocken will, kann auch ein aktuelles Nvidia-Angebot zurückgreifen. Beim Kauf einer GeForce-GTX-1080- oder GTX-1070-GPU oder ausgewählter GeForce-GTX-PCs und -Notebooks legt NVIDIA ab sofort den Blockbuster kostenlos bei. Und das Beste: da es sich um einen Xbox-Play-Anywhere-Titel handelt, ist der Bundle-Code erstmalig ebenfalls für die Xbox One gültig! Ein perfekter Deal für alle Konsolenspieler, die ihren PC aufrüsten wollen.

Das Angebot gilt seit gestern, 20. September, bis 30. Oktober 2016.

Über Gears of War 4

25 Jahre sind seit den Ereignissen von Sera vergangen. Im Kampf um Energie und Rohstoffe stehen sich die COG (Coalition of Ordered Governments) und die Fraktion der Outsiders erbittert gegenüber. Spieler schlüpfen in die Rolle des JD Fenix, Sohn des COG-Kriegshelden und Protagonisten der ersten drei Gears of War-Teile Marcus Fenix. Als JD behaupten sich Spieler in typischer actionlastiger Gears of War-Manier gegen eine mysteriöse Bedrohung und bewahren die Menschheit vor der Verdammnis. Das sehr deckungslastige Gameplay der legendären Shooter-Reihe wurde noch zugänglicher gestaltet und durch neue Takedown-Moves um zusätzliche Features erweitert. Die im Koop-Modus spielbare, spektakulär inszenierte Kampagne wird durch adrenalingeladene Multiplayer-Matches mit neuen Waffen, Schauplätzen und überarbeiteten Modi komplettiert.