Gear of War 4 – Härtere Strafen für Leaver

Wenn es etwas gibt, das über alle Online-Spiele hinweg für Ärger sorgt, dann sind das Leaver. Auch in Gear of War 4 gibt es eine ganze Menge davon. Und gegen diese Spieler will The Coalition nun härter vorgehen.

Gear of War 4 – Leaver genießen hohe Priorität

Dabei schreiben die Entwickler in einem Forenposting, dass sie das dazu notwendige Update lieber früher als später rausbringen wollen. Auch die Berichte über Schummler im Horde Modus nehme man sehr ernst. Einen Fix habe man bereits in Arbeit.

Daneben können sich Spieler auf ein Re-Balancing der Hammerburst gefasst machen, genauso wie mit Anpassungen der kompetitiven Lancer/Gnasher. Und hier sind alle weiteren geplanten Änderungen:

Matches not starting with full amount of players

Competitive/Core Lobbies

General Pack feedback items

Footsteps of teammates much louder than opponents

PC Crossplay Request/Inability to find matches in Core & Competitive

0% / 100% UI notifications

Backfilling in Horde Matchmaking

Ranks not displaying for other users in Squad

Horde Class Icons in Scoreboard

PC Mics not working correctly at all times

Grenade spawning issue

Players sometimes leaving maps

