Friday the 13th: The Game – Auf 2017 verschoben, bekommt Singleplayer

Eigentlich sollte Friday the 13th: The Game noch dieses Jahr erscheinen, doch daraus wird nichts. Wie Publisher Gun Media heute verkündete, startet der Teenie-Slasher erst im Frühjahr 2017 auf PC, PS4 und Xbox One. Dafür aber bekommt ihr einen Singleplayer-Modus, der vorher gar nicht drin gewesen wäre!

Friday the 13th: The Game – Closed Beta Ende 2016

Dabei bekräftigt der Publisher, dass man die zusätzliche Zeit für die „Implementierung von KI Bots“ nutzen wolle. Zudem werden Tommy Jarvis als spielbarer Charakter und Packanack Lodge als spielbare Map enthalten sein.

Zuvor lief das von Illfonic entwickelte Spiel unter dem Namen „Slasher Vol.1: Summer Camp“ bevor man sich die Lizenz sichern konnte. Anschließend gab es eine erfolgreich abgelaufene Kickstarter-Kampagne für weitere finanzielle Mittel. Wenn ihr zu den Unterstützern der Kampagne gehört, dürft ihr noch 2016 im Rahmen der Closed Beta erste Impressionen sammeln.

Sofern ihr euch das Spiel vorbestellt, gibt es den neuen Singleplayer umsonst.

Link:

Quelle