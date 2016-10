Forza Horizon 3 Test online!

Nachdem ich in den Vorgängern bereits eine Spritztour durch Colorado sowie das Grenzgebiet zwischen Frankreich und Italien gemacht habe, geht es nun nach Down Under. Australien gibt sich die Ehre in Forza Horizon 3 und will vor allem mit seinen abwechslungsreichen Locations überzeugen. Dass die Jungs bei Playground Games den Spielplatz einmal mehr so richtig ausnutzen, sollte euch dabei wenig überraschen. Welche Neuheiten es gibt, verrät dabei der Test!

