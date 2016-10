For Honor – Kein Split-Screen-Modus mehr

Eigentlich wollte ich irgendeinen blöden Spruch in die Headline packen. Quasi – For Honor wird um den Split-Screen-Modus beschnitten. Aber das wäre ja langweilig. Dennoch: Der Modus ist weg. Ehrlich.

For Honor – Split-Screen zugunsten anderer Modi entfernt

So sagt Producer Stephane Cardin, dass man sich erst diese Woche dazu entschied, den Modus nicht weiter anbieten zu wollen. „Es war eine Idee, die wir liebten, aber als wir uns angesehen hatten, was wir alles noch tun müssen, um Online-Koop zu unterstützen, war es eine kritische Entscheidung, um alle Features auf AAA-Level fertigzustellen.“

Im vergangenen Jahr sprach Creative Director Jason Vandenberghe, warum der Modus so wichtig für ihn sei. „Absolut notwendig, weil es ein Spiel ist, in dem mit Waffen gekämpft wird. Split-Screen ist ein Schlüssel-Feature für uns. Du willst ja schließlich mit deinem Kumpel auf der Couch sitzen und ihn so richtig virtuell vermöbeln, das ist das Ding.“

Und auch vor wenigen Monaten sagte der Managing Director von Ubisoft Frankreich, John Parkes, dass „alle Modi im Split-Screen-Modus“ verfügbar sein werden. Weil Cardin speziell über den Online-Koop spricht, ist derzeit nicht klar, ob der Split-Screen-Modus aus allen Modi entfernt wurde oder nur aus der Online-Komponente. Wir haben uns bereits mit der deutschen Niederlassung von Ubisoft in Kontakt gesetzt.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

