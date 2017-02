For Honor – Community-Aktion: Bastelt ein Schwert mit Ubisoft

Ubisoft kündigte heute ein innovatives Gewinnspiel zum bald erscheinenden Titel For Honor an. In Zusammenarbeit mit den Spielern nimmt Ubisoft die Aufgabe auf sich, das ultimative Schwert zu schmieden.

For Honor – Schwert in Zusammenarbeit mit Fans für Fans

Auf der Webseite des Gewinnspiels sind alle dazu eingeladen, Einfluss auf die Gestaltung des Schwertes zu nehmen und so direkt zu beeinflussen, wie das finale Schwert aussehen wird. Unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost. Der Hauptgewinn wird eine PlayStation 4 Pro samt Collector’s Case sein. Aber auch das Spiel selbst kann von den Teilnehmern ergattert werden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ab 18 Jahren freigegeben. Teilnahmeschluss ist der 10.2.2017.

Das Spiel bietet eine Kampagne und einen Multiplayer-Modus. Die Spieler verkörpern Krieger von drei großen Fraktionen – den kühnen Rittern, den brutalen Wikingern und den mysteriösen Samurai – und kämpfen bis zum Tod in intensiven und glaubwürdigen Schlachten Mann gegen Mann. Der Titel erscheint am 14. Februar für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC.