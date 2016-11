Bigben gibt heute die Unterzeichnung eines Abkommens mit Strategy First Inc mit Sitz in Montréal, Kanada, über die Veröffentlichung und den Vertrieb von FlatOut 4 Total Insanity bekannt. Das vom französischen Studio Kylotonn Racing Games (WRC 5, WRC 6) entwickelte FlatOut 4 wird von Bigben in Europa und Asien (außer Japan) ab März 2017 für Konsolen der neuen Generation veröffentlicht und vertrieben.

FlatOut 4 Total Insanity – Weitere Infos

Der neueste Titel der bekannten Reihe, FlatOut 4 Total Insanity, ist ein actionlastiges Demolition Derby-Rennspiel, das allen Spielern eine explosive Erfahrung bietet, die Rennspiele, Herausforderungen und Stunts aller Art mögen.

Das Spiel enthält viele der Spielmodi, durch die die Reihe zum Erfolg wurde (insbesondere den Stunt-Modus), während der neue Assault-Modus und weitere Features in Einzel- wie auch Mehrspieler-Modus für noch mehr Spaß und Wettbewerb sorgen. Als gekonnte Mischung aus Nitroglyzerin und gnadenlosen Strecken verspricht FlatOut 4 Total Insanity zahlreiche Stunden radikales Gameplay – offline wie auch online.

Das Spiel erscheint im März 2017.