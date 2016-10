Final Fantasy XV – Unterstützt HDR auf Xbox One S

Wenn Final Fantasy XV am 29. November 2016 erscheint, dann wird es die HDR-Funktionen der Xbox One S unterstützen.

Final Fantasy XV – Phil Spencer enthüllt das Detail

Dabei hatte nicht etwa Square Enix selbst die Info veröffentlicht, sondern Phil Spencer. Der Chef der Xbox-Sparte enthüllte den Umstand via Twitter. Durch HDR bekommt ihr ein besseres Bild mit kräftigeren Farben und realistischer Beleuchtung geboten. Dazu aber muss euer TV auch die Funktion unterstützen.

Mit dem neuesten Ableger der Final-Fantasy-Reihe zählt das Feature nach Gears of War 4 und Forza Horizon 3 also bald einen weiteren Blockbuster. Zuletzt wurde Deus Ex: Mankind Divided hinzugefügt.

