Final Fantasy XV – Square Enix kündigt Road to Release Tour an

Square Enix lädt Fans und Interessierte anlässlich des Releases von FINAL FANTASY XV am 29. November 2016 zur großen „Road to Release“-Tour in sieben deutschen Großstädten dazu ein, das epische Abenteuer um Kronprinz Noctis und seine Freunde ausführlich anzuspielen.

Final Fantasy XV – Tourstart am 02. November

Ab dem 2. November 2016 kommt das Rollenspiel des Jahres zu seinen Fans nach Hause!

An jeweils 40 Anspielstationen – sowohl für Xbox One als auch für PS4 – kann das Rollenspiel-Highlight um Kronprinz Noctis in Berlin, Leipzig, München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg ausführlich angespielt werden. Das mysteriöse Kapitel 0 wird bei allen Besuchern für spannend-erstaunte Diskussionen sorgen.

An ausgewählten Standorten erwarten Fans zudem Special Guests. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt auf der offiziellen Website bekanntgegeben.

Um Wartezeiten zu umgehen, können Fans sich beim Online-Service Eventbrite einen kostenlosen Fast Pass sichern, mit dem sie beim Einlass bevorzugt behandelt werden.

Jeder Besucher kann sich außerdem über eine Goodie-Bag mit coolen Geschenken zu FINAL FANTASY XV freuen. Aber nur solange der Vorrat reicht. Und wer zu spät kommt, den bestraft der Türsteher: Denn die jeweils ersten 50 Besucher des Tages erhalten außerdem ein offizielles, streng limitiertes Tour-Shirt!