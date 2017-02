Final Fantasy XV – 70% des Teams arbeiten weiterhin am Spiel

Wenn ein Spiel erscheint, dann widmen sich die meisten Teammitglieder bereits neuen Projekten. Dadurch bleibt ein kleineres Team, das sich um DLCs und Updates kümmert. Doch bei Square Enix sieht die Sache etwas anders aus. An Final Fantasy XV arbeiten nämlich laut Director Hajime Tabata nämlich noch rund 70% aller ursprünglich beteiligten!

Final Fantasy XV – Business Division 2 bleibt dem Spiel treu

Dabei verriet der Director gegenüber DualShockers, dass 70 Prozent der Business Division 2 an zusätzlichen Inhalten und Updates für das Rollenspiel arbeiten. Die restlichen 30 Prozent sind bereits zu anderen Divisionen gewechselt, um an neuen Projekten zu arbeiten.

Von den 70 Prozent arbeitet ein Teil an Updates, Teilen von DLC-Paketen und ein Teil am VR-Erlebnis für PlayStation VR. Mit einem weiterhin so großen Team an Final Fantasy XV verdeutlicht Square Enix seine Leidenschaft zum Spiel. Zudem lässt es auf eine hohe Qualität der drei großen Erweiterungen hoffen. Tabata verriet überdies, dass man das RPG so lange wie möglich mit Updates versorgen will. Und für den Moment habe man ein Jahr lang an Inhalten in Aussicht.

Dabei erscheint am 13. März 2017 die erste Episode, nämlich die von Gladiolus. Zudem gibt es ein Update für Kapitel 13 der Hauptstory. Anschließend folgt die Episode Prompto im Juni. Am 21. Februar erscheint hingegen ein Performance-Patch für die PS4 Pro.

Quelle